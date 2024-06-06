"المهندسين" تودِّع الفوج الأول من حُجَّاج النقابة

ودَّعت النقابة العامة للمهندسين أول أفواج بعثة حُجاج النقابة المتجهة للأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج، حيث انطلق الفوج الأول للحج البري.

من جانبهم، أعرب ضيوف الرحمن، عن شكرهم وتقديرهم، لما قامت به النقابة في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء مغادرتهم لأداء مناسك الحج، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهم لأداء الفريضة.

وقال المهندس محمود حامد محمود: "أشكر المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة على المجهودات العظيمة التي قاما بها تجاه بعثة حج النقابة هذا العام، وتذليلهما لكافة العقبات والمشاكل التي واجهت البعثة".

فيما قال المهندس هاني نظمي عبد العليم: "النقابة ساعدتنا في كل الإجراءات الخاصة برحلة الحج، وكانت على تواصل دائم معنا، ولمسنا من الجميع تعاونًا وودًّا كبيرًا، ونشكرهم على ذلك، ولهم مِنّا كل التقدير والاحترام".

من جانبه قال المهندس عبدالسلام رمضان عبدالحي: "نشكر النقابة على حسن التنظيم والتعاون منذ إجراءات القرعة العلنية، وحتى مغادرتنا للأراضي المقدسة، وقد أكدوا لنا أن التواصل مستمر معنا حتى عودتنا لأرض الوطن".

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد نظَّمت حفل حُجَّاج النقابة العامة للمهندسين لموسم 1445هجرية- 2024 ميلادية، أكد خلاله المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، أنه سيكون هناك تواصل دائم مع حُجاج النقابة أثناء أدائهم الفريضة، وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، لتذليل أي عقبات قد يواجهونها.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة حج النقابة العامة للمهندسين تُعد الأكبر، حيث تضم 118 حاجًّا.