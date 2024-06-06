الليلة.. مركز الحرية للإبداع يحتضن معرض «الحنين» لهدى عبد المنعم

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، معرض تصوير زيتي بعنوان "الحنين.. خطوات الإبداع على مر السنين" للفنانة هدى عبد المنعم وذلك الليلة الخميس 6 يونيو الساعة الـ7 مساءً، بقاعة الأخوين وانلي بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

ويفتتح المعرض القنصل الفخري لقنصلية إيطاليا بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ١٣ يونيو .

جدير بالذكر أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يُعتبر من أقدم المراكز الثقافية في مصر، وأول مركز ثقافي مصري تأسس في الإسكندرية، ويتبع المركز لصندوق التنمية الثقافية وتشرف عليه وزارة الثقافة، يُعد ملتقى أهالي الإسكندرية محورًا للأدباء والفنانين وأصحاب الهوايات المتنوعة والمثقفين والدارسين والهواة في مختلف المجالات العلمية والفنية.

يسعى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية إلى توفير بيئة مثالية للتعلم والتطوير الفني للمشتركين فيه، ويهدف إلى تعزيز الثقافة والتنوير في المجتمع الإسكندري من خلال الأنشطة المتنوعة التي يقدمها والتي تستند إلى دراسات متأنية.