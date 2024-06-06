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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. ناقد رياضي يكشف عن تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
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كشف أحمد عصام، الناقد الرياضي، تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في مباراته اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.

وأضاف أحمد عصام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب جاهز لمواجهة بوركينا فاسو، لافتا إلى أن فرصة مصر في التأهل كبيرة؛ بعد زيادة مقاعد إفريقيا في كأس العالم.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد عصام: محمود حسن تريزيجيه يشارك في المباراة اليوم أمام المنتخب البوركيني، نافيا تعرض اللاعب لإصابة تمنعه من المشاركة، منوها أنه قد يشارك في مركز جديد اليوم.

واختتم أحمد عصام قائلا: متوقع أن يبدأ حسام حسن خطة 3/5/2 الهجومية؛ من أجل زيادة اللعب الهجومي، وتشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو قد يكون حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، في خط الدفاع، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمد هاني، محمود حسن تريزيجيه، في خط الوسط، وفي الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد.


 

تشكيل منتخب مصر تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو