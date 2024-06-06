مجزرة النصيرات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف مقاتلي حماس والجهاد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه ما بين 20 إلى 30 مقاتلا من حماس والجهاد الإسلامي كانوا متجمعين في مدرسة الأمم المتحدة التابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة عندما تم استهدافها خلال الليل.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة فجر اليوم في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تسببت في استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وادعى جيش الاحتلال أن مقاتلي حماس والجهاد كانوا يتواجدون في ثلاث فصول دراسية، منفصلة عن المنطقة التي يلجأ إليها المدنيون، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الضربة مرتين، حيث قال الجيش إنه عمل على تحسين الخطة لتجنب إيذاء المدنيين، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واستشهد خلال الغارة الإسرائيلية 27 فلسطينيا على الأقل.