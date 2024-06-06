أخصائي تغذية علاجية يكشف محتويات "الحقيبة الغذائية" للحجاج

كشفت الدكتورة أسماء الهواري، أخصائية التغذية العلاجية، عن الغذاء الأمثل للحجاج، مؤكدة أن الحجاج لا يمكنهم أخذ سوى المعلبات، وهو المتعارف عليه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن من أفضل المعلبات التي يصطحبها الحجاج هي "التونة"، لما تحويه من "أوميجا 3"، وتحتوي على العناصر التي تفيد صحة القلب، ومستوى الكوليسترول والعديد من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة.

وتابعت: "الفاصوليا المعلبة من أفضل الأشياء للمسافرين إلى المملكة، لأنها غنية بالألياف وتحفز على ضبط الأمعاء، وتمنع الإمساك وتجنب الجلطات وارتفاع ضغط الدم، وتقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي، وتمنح شبع عالي ومنخفض السعرات الحرارية".

وواصلت: "الفول المعلب من أفضل الأطعمة التي يصطحبها الحجاج، لما بها من بروتين عالي ويمنح الجسم بالطاقة وحالة الإشباع، إضافة إلى البيض المسلوق والجبن القريش ولكن يؤكلوا في حالتهم الطازجة هناك أفضل".

وفيما يخص العصائر المعلبة، نصحت بأن تؤخذ في شكلها "الفريش"، لأن المعلب منها ليس الأفضل، مشددة على تناول كميات مناسبة من السوائل لضبط ضخ الدم، وخاصة المياه، مشيرة إلى أهمية تناول 3 تمرات وكوب لبن صباحًا لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.