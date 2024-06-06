غدًا.. حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى على مسرح دمنهور

نظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا فنيًا لأعمال الفنان محمد فوزى تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور، فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

ويضم برنامج الحفل مجموعة من أعماله منها: عمري ما دقت الحب ، مال القمر ماله، يا أعز من عيني، راح توحشين، طير بينا يا قلبي ، كل دقة في قلبي، الشوق الشوق، لقيته لقيته، أنا قلبي خالي، تملي في قلبي، داري العيون بالإضافة إلى دويتو شحات الغرام وموسيقى فتافيت السكر.

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الموسيقيين المصريين عمل كملحن ومطرب وممثل ومنتج، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وترك رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا.