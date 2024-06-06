محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات لخدمة المواطنين المتقدمين للتصالح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بزيادة أعداد العاملين بملف التصالح من الموظفين ذوي الدراية والخبرة، لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأكد "الأنصاري"، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وتقييم معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي أولاً بأول، مع تذليل كافة المعوقات لتسريع معدلات الأداء، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.