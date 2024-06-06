قوات الاحتلال تقتحم نابلس ومخيم عقبة جبر بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، واعتدى جنودها على إحدى العائلات بالضرب بين مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقًا، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ 10 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، وتمركزت في منطقة المساكن الشعبية، وفي محيط مخيمي عسكر الجديد والقديم، حيث داهم جنود الاحتلال أحد المنازل يعود لعائلة حشاش، واعتدوا على ساكنيه.

وفي مخيم عقبة جبر، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم بعدة آليات، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل ودمروا محتوياته بالكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.