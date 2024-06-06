انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل ببنها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثمان الشاب "عبد الرحمن م" والذى لقى مصرعه غرقًا بعد 48 ساعة من عمليات البحث، حيث خرج الغريق للهو مع أصدقائه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة مركز بنها فجرفه التيار، وجار نقله من أسفل معدية بطا لمستشفى بنها التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فيما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الشاب والذي لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الرملة مركز بنها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث خرج الشاب مع زملائه للسباحة في النيل فجرفه التيار ولقي مصرعه وجرى العثور على جثته بعد يومين من البحث.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة - مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق شاب يدعى "عبد الرحمن م" غرقاً بنهر النيل بقرية الرملة بمركز بنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة اليوم بعد 48 ساعة من البحث عنها.

وبالفحص تبين أن الشاب عبد الرحمن م مقيم بقرية الرملة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بمحاولة السباحة مع زملائه وغرق وجرفه التيار، وجرى انتشال الجثة حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على الجثمان وصرحت جهات التحقيق بالدفن.