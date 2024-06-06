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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشفى شهداء الأقصى: 141 شهيدا و380 مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن 141 شهيدا و380 مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد.

قالت منظمة "العمل ضد الجوع" إن قطاع غزة معرض لتفش غير مسبوق للأمراض هذا الصيف، بسبب أكوام المخلفات التي يصيبها التعفن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من مأساة السكان الذين يعانون بالفعل نقص الغذاء.

وذكرت فينيا ديامانتي منسقة المشروع لحالات الطوارئ في المنظمة غير الحكومية لـ"رويترز"، أن إدارة المخلفات أحد الاهتمامات الرئيسية للمنظمة، لأنه لا يمكن إزالتها من القطاع ولا يستطيع سكانه الوصول إلى مكبات النفايات.

الحرب في غزة مستشفى شهداء الأقصى