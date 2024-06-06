الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين لتجنب موجة الحر الشديدة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا الجمعة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى 41 درجة فى الظل على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الخميس شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 30 درجة.