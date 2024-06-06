ضبط 9 مركبات "توكتوك" مخالفة بدسوق

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى حملات متابعة تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" والمقررة بـ5 جنيهات، بالإضافة إلى ضبط 9 مركبات "توكتوك بدون ترخيص"، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مركز شرطة دسوق وقسم المرور والأجهزة المعنية.

وناشدت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بالتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أى مخالفات أو تحصيل أى مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسى والتوكتوك، على الخط الساخن 114، والخط الأرضى 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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