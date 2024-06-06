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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 9 مركبات "توكتوك" مخالفة بدسوق

ضبط مركبات مخالفة
ضبط مركبات مخالفة بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى حملات متابعة تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" والمقررة بـ5 جنيهات، بالإضافة إلى ضبط 9 مركبات "توكتوك بدون ترخيص"، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مركز شرطة دسوق وقسم المرور والأجهزة المعنية.

وناشدت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بالتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أى مخالفات أو تحصيل أى مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسى والتوكتوك، على الخط الساخن 114، والخط الأرضى 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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