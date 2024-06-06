المنظمات الأهلية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي خلف مجاعة حقيقية في شمال وجنوب غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن العدوان الإسرائيلي خلف مجاعة حقيقية في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "للقاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: 3500 طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية وهذا العدد في ازدياد.

وتابع، الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المؤن ومعدات الخيام في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

بعدما استهلك جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في شمال قطاع غزة، بدأ يبحث عن مساحات جديدة لاستهداف المدنيين النازحين، وفي هذا السياق شنّ طيران الاحتلال عملية جديدة استهدفت مدرسة "السردي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الموجودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

إبادة جماعية

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة هذه الليلة باستهدافها مدرسة السردي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وطالب المجتمع الدولي بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والأمريكيين الذين يشاركون في جريمة الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة المتواصلة.