ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته لرفضها الرجوع إليه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته لرفضها الرجوع إلى عصمته مرة أخرى بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بحروق متفرقة وإدعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بإقدام طليقها على إلقاء مادة كاوية عليها لرفضها الرجوع لعصمته مرة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.