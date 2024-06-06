موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي كريم ربيع، المتخصص في ملف الإسكان، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

وأضاف كريم ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن شقق الإسكان الاجتماعي أمنت عددا كبيرا من المواطنين، بأقسام ومقدمات قليلة على مدة زمنية طويلة.

وتابع الكاتب الصحفي كريم ربيع: الفترة المقبلة ننتظر طرحا جديدا لشقق الإسكان بعد الموافقة على تعديل طروحات شقق الإسكان الاجتماعي، سواء لمحدودي ومتوسطي الدخل.

واختتم قائلا: الإعلان عن طروحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 متوقع أن يكون بداية الشهر المقبل، في القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحري والقبلي.