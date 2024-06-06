عميد تجارة عين شمس: التعاون الثقافي والعلمي مع الجامعات الفرنسية مهم للجانبين

أوضح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن التعاون والاتفاقات بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية مضى عليه 24 عاما ومستمر.

وأضاف قدرى خلال لقائه اليوم مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية، أنه تم توقيع اتفاقية بين كلية التجارة جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات جامعة بواتييه بفرنسا الحاصل على الاعتماد من هيئة دولية لضمان الجودة عام 2000 ومنذ ذلك الحين تسري هذه الاتفاقية وتجدد تلقائيا كل أربع سنوات إدراكا من الجامعتين بأهمية استمرار التعاون الثقافي والعلمي بينهما.

جاء ذلك من أجل تعزيز سبل التعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرانكفونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث التقت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس وخالد قدرى عميد كلية التجارة، بجان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط لمناقشة الأنشطة الفرنكوفونية والمشروعات المختلفة بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مجالات القانون والتجارة والطب.