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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبو حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وذلك بحضور المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز.

واستهل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن مخطط المدينة والمشروعات الجارى تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق وزراعة.

ثم انتقل نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، للقيام بجولة تفقدية للمرور على ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان ومحطة المياه، ومحطة الرفع "البوستر" وكافة المشروعات الجارى تنفيذها، للاطلاع على نسب الإنجاز ومدى جاهزيتها لخدمة وتنمية المدينة.

وفي نهاية الجولة، أكد المهندس أمين غنيم،  مواصلة الجهود المبذولة في مجال الزراعة، والحفاظ على مستوى نظافة المدينة، مشيراً إلى أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وكذا تحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وشدد المهندس أمين غنيم، على ضرورة العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة لكافة المشروعات بالمدينة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

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تطوير المدن المجتمعات العمرانية المهندس أمين غنيم