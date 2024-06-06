نائب رئيس جامعة عين شمس تبحث التعاون من المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية

أوضحت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، أن التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا مهم يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس في فتح مجالات التعاون والاستفادة منها في مختلف المجالات.

وحيث تناولت خلال لقائها اليوم مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عرض لنجاح أهم الشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية مثل شراكة كلية التجارة وجامعة بواتييه وشراكة كلية الحقوق وجامعة ليون.

جاء ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرانكفونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتى التقت فيه بجان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط لمناقشة الأنشطة الفرنكوفونية والمشروعات المختلفة بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مجالات القانون والتجارة والطب.