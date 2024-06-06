المغرب: اعتقال 4 عناصر ينتمون لداعش خططوا لتهديد النظام العام

اعتقلت السلطات المغربية، اليوم الخميس، 4 عناصر ينتمون لداعش خططوا لتهديد النظام العام، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية".

ومنذ ظهور داعش، تمكنت المخابرات الداخلية والخارجية المغربية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية من إحباط مئات الهجمات والمخططات الإرهابية التي جرى التخطيط لتنفيذها داخل وخارج المغرب، كما تفكيك مئات الخلايا الإرهابية وإحالة المشتبه بهم للعدالة، وهو ما كان له صدى كبير داخليا وخارجيا.

وأشادت منظمات دولية وإقليمية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بدور الأجهزة المغربية الجوهري في محاربة داعش والقاعدة والجماعات المسلحة المتطرفة والانفصالية المرتبطة بهما في الإقليم.