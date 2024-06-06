إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، طريق شبرا بنها الحر، اتجاه القاهرة، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي.

إعادة الحركة المرورية على طريق شبرا بنها الحر

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، بعد الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.