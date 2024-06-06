يونيسف: 90% من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إنّ 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت اليونيسف في قطاع غزة: "أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم".

وأشارت إلى أن 5 مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024، وجدت أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، يعانون من فقر غذائي حاد، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.