ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يونيسف: 90% من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم

أطفال غزة
أطفال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إنّ 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت اليونيسف في قطاع غزة: "أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم".

وأشارت إلى أن 5 مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024، وجدت أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، يعانون من فقر غذائي حاد، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.

اطفال غزة منظمة اليونسيف