شهيد ومصابون إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق دير البلح وسط غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتقاء شهيد ووقوع مصابون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن طيران الاحتلال استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف أنّ طيران الاحتلال واصل قصف عددٍ من محافظات وسط قطاع غزة، فضلًا عن قصف البوارج العسكرية الإسرائيلية للمنطقة الساحلية للقطاع.

وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" في مخيم البريج، والتي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى لاستشهاد عدد كبير منهم وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ244 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.