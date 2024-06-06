الأرصاد: ذروة الموجة الحارة اليوم وغدًا.. الحرارة تصل لـ41 درجة في الظل

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن ذروة هذه الموجة ستكون على مدار الـ48 ساعة المقبلة.

وقال عضو المركز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة دي إم سي، إن درجات الحرارة العظمى ستسجل خلال يومي الذروة تصل لـ41 درجة فى الظل، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستزيد كلما اتجهنا جنوبًا.

وأضاف أن المحافظات الجنوبية ستسجل اليوم درجة الحرارة العظمى 46 درجة مئوية، مقاسة في الظل، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة على كل محافظات الجمهورية ما عدا محافظات السواحل الشمالية، منوهًا بارتفاع نسب الرطوبة، ولكن ليس بنسبة طبيعية وليست كالتي نشهدها في فصل الصيف.

وأوضح أن السبت المقبل هو موعد انكسار الموجة الحارة، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتصل فيه درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار بين الـ35 و36 درجة مئوية، بواقع انخفاض يصل إلى 4 درجات مئوية.

ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وتناول السوائل بكميات كبيرة وأهمها المياه، والحرص على وجود غطاء فوق الرأس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.