محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمركز طنطا.. صور

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير بـ6 مواقع بمركز ومدينة طنطا، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث يتم وضع طبقة MCO تمهيدا لأعمال الرصف.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م، حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من تشغيل طبقه الأساس بكامل طول القطاع وتأسيس التربة أسفل قطاع التوسعة ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة في أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقه الأساس بها.

كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م فضلا عن متابعة الأعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م .

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الاعمال الجارية في مشروع إقامة حضانة مبكرة من سن يوم وحتى 4 سنوات والذي يقام على مساحة ٤١٢ متر تقريبا على أرض أملاك دولة بمحلة مرحوم مركز طنطا والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير دور الحضانات التابعة لبرنامج الطفولة المبكرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع عبارة عن دور واحد وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور وجارى أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، المهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق.

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