ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالأسماء.. قرار رئاسي بتعيين أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني لمدة أربع سنوات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 186 لسنة 2024، بشأن تعيين أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من ذوى الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات وهم: المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وفاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القرار الجمهوري