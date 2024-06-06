بالأسماء.. قرار رئاسي بتعيين أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني لمدة أربع سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 186 لسنة 2024، بشأن تعيين أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من ذوى الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات وهم: المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وفاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

