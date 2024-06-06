بالصور.. نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي مسئولين بمؤتمر العمل الدولية

يشارك وفد رسمي من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي بمؤتمر منظمة العمل الدولية والمستمر فاعلياته حتي منتصف الشهر الجاري، وذلك بحضور أطراف العمل الثلاثة وبمشاركة ممثلين عن 180 دولة حول العالم.

ويضم وفد النقابة كلاً من كريم عبدالباقي رئيس النقابة وماجد رشاد امين الصندوق للنقابة وممثلة المرأة بالنقابة رضوي لاشين، وتأتي مشاركة النقابة ضمن الأجندة التي وضعها مجلس الإدارة من أجل الاشتباك مع كل الفاعليات الخاصة بالعمال محليًا ودوليًا من أجل كسب المزيد من الخبرات الفنية والعلمية بما يعزز من قدرات افراد النقابة في ضوء بروتوكولات التعاون التي تبرمها النقابة العامة مع نظرائها حول العالم.

وقال كريم عبدالباقي: لدينا تصور كامل حول مشاركة نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم مؤتمر منظمة العمل الدولية هذا العام وتركيزنا حول القضايا التي تبناها المؤتمر ويأتي في المقدمة "القضية الفلسطينية" وتسليط الضوء من جانبنا علي الدور المصري الذي تقوم به الدولة من اجل حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب وهو ما يوفر للدور المصري الرسمي ظهير شعبي داعم لموقفنا، وكذلك من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية سوف نحرص علي عرض تجربة منظومة العدالة في مصر في ظل "الجمهورية الجديدة" ورقمنة جميع الخدمات المقدمة الي الجمهور، هذا الي جانب عرض الرؤية الخاصة بنا كنقابة عاملين بالنيابات والمحاكم والاستراتيجية التي نعمل عليها الآن لدعم الأعضاء، مشيرًا إلي أهمية مشاركة مصر هذا العام في توقيت شديد الصعوبة بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة وتستلزم معها الالتفاف حول القيادة السياسية والبحث عن وسائل لدعم القرار المصري فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وهو ما نبحث عنه من خلال مشاركتنا في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف.

وأضاف "عبدالباقي" : كلمة وزير العمل في المؤتمر كانت معبرة عن كل ما يجول في رأس الوفد المصري المشارك علي مستوي النقابات وأصحاب الأعمال، حيث عكست الدور المصري الذي تلعبه في وقت شديد الحساسية لضمان حق الشعب الفلسطيني وكشف حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية توحيد الموقف العربي وكذلك الاستفادة من خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية وهو ما يصب في صالح النقابات والحكومة ويعزز مسارات جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك حديث وزير العمل عن أهمية دور العمالة المصرية وقدرات بناء مهارات الافراد وتعزيزها من أجل تصدير العمال للخارج وهو ما يوفر للدولة مورد للعملة الصعبة، حيث تُمثل تحويلات المصريين من الخارج رقمًا مهمًا في معادلة الاقتصاد.

هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك الوفد المصري في جلساته العامة، واجتماعات لجانه الفنية، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، والذي يأتي بعنوان «عقد اجتماعي متجدد»، وكذلك تقرير «العمال في الأراضي العربية المحتلة»، ومناقشة موضوعات متخصصة مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر، ومنها لجان: «اعتماد العضوية»، و«تطبيق المعايير»، و«المالية»، و«إصدار معيار جديد»، و«الشؤون العامة»، و«العمل اللائق»، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء معنيين، وممثلي أصحاب العمل والعمال، ومنظمات دولية، وحكومية، وعمالية، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم.

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