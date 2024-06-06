تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 653 شاحنة و200 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 349 شاحنة و187 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 304 شاحنة و13 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والرياض وغادرت السفينتين سينا والرياض، كما تم تداول 2100 طن بضائع و208 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4245 راكبا بموانيها.