ختام فاعليات تدريب برنامج وعي التدريبي للرائدات الاجتماعيات بالدقهلية

اختتم برنامج وعى للتنمية المجتمعية، اليوم الخميس، تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك بقاعات المديرية وذلك في إطار خطه وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشئون المرأة للرفع كفاءة الرائدات الاجتماعيات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي و إشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.

وواصل البرنامج عقد التدريبات المتخصصة للرائدات المستهدفين وهم 1000رائدة اجتماعية وذلك بهدف رفع كفاءه وقدرات الرائدات ومدهم بكافة المعلومات والقضايا والمحاور التى يتناولها برنامج وعى وذلك بحضور الدكتور وائل أحمد عبد العزيز مدير المديرية ومتابعة وإشراف من الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن.

يذكر أنه قام بالتدريب عدد من المدربين من الوزارة والمديرية على مدار ٦ أشهر عن الرائدات الاجتماعيات على مستوى المحافظة وبذلك يكون البرنامج قد انتهى من تدريب الرائدات على مستوى المحافظة.