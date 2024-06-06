قبل انطلاقه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن "المعرض العام" في دورته الـ44

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز لقطاع الفنون التشكيلية، والذى ينتظره شباب الفنانين كل عام، للمشاركة بالأعمال الفنية وعرض أفكارهم وإبداعاتهم، فضلا عن متابعة الأنشطة والندوات والفعاليات المصاحبة للحدث.

حيث أعلن قطاع الفنون التشكيلية أن موعد افتتاح الدورة (44) للمعرض العام يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً بحضور معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وذلك انطلاقا من الحفل المخصص لهذه الدورة المرتقبة على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة الـ44 لأول مرة امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي (الباب - صلاح طاهر - قصر الفنون - الهناجر - نهضة مصر - إيزيس)، ولأول مرة أيضاً هناك (عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام) هذا فضلاً عن العرض الرئيس الذي يشمل 311 فناناً من المشاركين، كما يحل سمو الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة التي يشارك في رعاية فعالياتها "Art Cairo" بقيادة الأستاذ محمد يونس.

وسوف تستمر فعاليات هذه الدورة حتى 31 يوليو 2024، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب الذي سوف يُعلن عنه لاحقاً.

جدير بالذكر أن قطاع الفنون التشكيلية كان قد اعلن موعد اللقاء الخاص بالفنانين المشاركين بالمعرض العام الدورة ٤٤ في مجال التجهيز في الفراغ والبيرفورمانس مع القيّم الفني للمعرض العام ومدير قصر الفنون لتنسيق كافة تفاصيل العمل المُقدّم، وذلك الشهر الماضى يوم 21 مايو 2024 .