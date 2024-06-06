ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من محافظ مطروح

يقدم لكم موقع "البوابة نيوز"، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح نهاية العام من العام الدراسي 2023 / 2024، والتي من المقرر أن يعتمدها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس الموافق السادس من يونيو 2024، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

وزاد البحث على مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة مطروح نهاية العام، بعد الانتهاء من أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مرحلة إتمام التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية"، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وكيل تعليم مطروح: إعلان النتيجة على الصفحات الرسمية للوزارة والمحافظة والمديرية

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح، والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترول.

وأوضح شحاته، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سيقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، مشيرًا إلى أن النتيجة سيتم إعلانها بعد الاعتماد على الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح، والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه وجه العاملين بلجنة النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء من أجل حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملًا.

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني محافظة مطروح من خلال الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة مطروح، ثم اختيار رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام؛ وستظهر النتائج أمامك ودرجاتك في امتحان نهاية العام.

وعقب اعتماد نتيجة نهاية العام لامتحانات الشهادة الإعدادية محافظة مطروح من العام الدراسي 2023 /2024 من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ سيتم إعلان نتيجة الطلاب من خلال الرابط الإلكتروني، حيث يقوم الطالب باختيار الإدارة التعليمية التابع لها، ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به ويضغط إظهار النتائج، وسوف يظهر له بيان درجاته في جميع المواد التي أدى فيها الامتحان.

والنتيجة من خلال الرابط التالي :

https://sites.google.com/view/natiga2024-control