بسبب ارتفاع درجات الحرارة..السيطرة على حريق في مخلفات زراعية بالفيوم

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز ابشواي جنوب محافظة الفيوم، في السيطرة حريق هائل شب ببعض المخلفات الزراعية، وبعض أشجار النخيل في مركز ابشواي جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة ابشواي يفيد بتلقيه إخطار من غرفة النجدة من الأهالي بنشوب حريق في بعض المخلفات الزراعية والنخيل بقطعة أرض زراعية بمركز ابشواي، وانتقل على الفور لموقع الحريق وسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده الي الأراضي الزراعيه المجاورة.

وقال مصدر خاص ل" البوابة نيوز " بيان الحريق قد يكون بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مما تسبب في اشتعال النيران مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي أمرت بإنتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق.