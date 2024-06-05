جهود مكثفة لضبط سائق دهس عاملا في التجمع

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي، لقيامه بدهس عامل أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وكشف التحريات التي أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الاول، ، أنه أثناء عبور المتوفى للطريق، يوم 25 مايو الماضي، تفاجأ بسيارة ملاكي يقوم قائدها بآداء حركات استعراضية على الطريق، بصدمه مسببا له إصابات خطيرة، استدعت نقله للمستشفى.

وأضاف التحريات، أن الشاب مكث بالمستشفى قرابة الـ 5 أيام، ولم تفلح محاولات الأطباء في انقاذه، وتوفي متأثرًا بإصابته،

ودلت التحريات أن المتوفى يدعى حماد خلاف محمد، عامل مقيم بمنطقة القطامية بالتجمع الأول، وله محل إقامة آخر بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وأن السائق التهم هرب من مسرح الواقعة خشية ضبطه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8059 لسنة 2024، جنح قسم شرطة التجمع الأول، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم الهارب