الأعراض والوقاية.. احذر من ارتفاع الكوليسترول في الدم

على الرغم من أن الكوليسترول يعد هام لوظائف الجسم عموما ، ولكن عند زيادته عن النسبة الطبيعية يمكن أن تكون له آثار صحية خطيرة، تبرز " البوابة " أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الرجال فوق سن الثلاثين، وطرق الوقاية منه.

ووفقا لموقع هيلث سايد نتعرف على أهم 7 علامات قد تظهر على أصابعك وقدميك، في وقت الليل:

تنميل في القدمين ليلا

من العلامات الأولى لمخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو الشعور غير بالتنميل في أصابعك وقدميك، اثناء النوم ليلا ، يعد هذا مؤشرا على زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "LDL" الذي يسد الشرايين ويؤثر على الدورة الدموية، مما يؤدي إلى ضائقة عصبية محتملة.

برودة القدمين والأصابع ليلا

عند الشعور ببرودة يديك وقدميك باستمرار، حتى في الاماكن الدافئة، فقد تعتبر ذلك دليلا على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار و يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب تقييد تدفق الدم الذي يحدث عندما يتراكم الكوليسترول داخل الأوعية الدموية مما يؤثر على تدفق الدم المنتظم.

تورم الأصابع والقدمين

اذا تعرضت لتورم أو تغير غير طبيعي في أصابع يديك وقدميك، يعتبر مؤشر على ارتفاع نسبة الكوليسترول. يمكن أن تؤدي رواسب الكولسترول إلى بطء الدورة الدموية، مما يسبب الالتهاب وتغير لون الجلد

غير قادر على تحريك قدميك

عندم تشعر بالضعف والتعب الدائم في أصابعك وقدميك، أثناء الليل، قد يدل علي مدى تأثير الكوليسترول الضار على حيويتك، يمكن أن تؤدي إعاقة توصيل الأكسجين والمواد المغذية بسبب تراكم الكوليسترول إلى الضعف والشعور بالإرهاق.

تشنجات العضلات وعدم الراحة

قد يعاني مرضى ارتفاع الكولسترول من عدم الراحة وتشنجات العضلات في أصابعهم وأقدامهم ، يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب نقص تدفق الدم الذي يمكن أن يسبب ذلك، مما يؤدي إلى إجهاد العضلات والألم.

بطء شفاء الندبات أو الجروح

علامة شائعة لارتفاع نسبة الكوليسترول هي تأخر شفاء الجروح، عندما يسد الكوليسترول الأوعية الدموية، فإنه يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة التالفة، مما يحتاج التئام الجروح لوقت أطول عن المعتاد حتى بالنسبة للجروح الصغيرة أو الكدمات أو الجروح في الأصابع والقدمين .

تكسر الأظافر

يمكن لأظافرك أن تقول الكثير عن صحتك العامة، بما في ذلك مشاكل الكوليسترول، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى ضعف الأظافر أو تغير لونها، ويحدث ذلك بشكل رئيسي عندما يؤدي الإفراط في الكولسترول السيئ LDL إلى تعطيل تدفق الدم والدورة الدموية، مما يؤثر على صحة أظافرك.