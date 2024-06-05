رئيس البرلمان السلوفيني ترحب باعتراف بلادها بدولة فلسطين

رحبت رئيسة برلمان سلوفينيا، أورسكا زوبانكيتش، بقرار بلادها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في السيادة على أرضهم وفي تمثيلهم على المستوى الدولي.

وأكدت زوبانكيتش خلال مداخلتها على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم أن هذا القرار جاء بعد عدة إجراءات برلمانية، رغم المعارضة التي واجهتها البلاد، إلا أن البرلمان نجح في تبني القرار بشكل نهائي وبالإجماع.

وأشارت زوبانكيتش إلى أهمية هذه الخطوة البارزة التي تأتي لدعم القانون الدولي وتعزيز الجهود الفلسطينية نحو تحقيق السلام، معبرة عن تطلعها إلى أن تحذو دول أخرى في أوروبا حذو سلوفينيا في هذا القرار المبارك.

وأوضحت رئيسة برلمان سلوفينيا، أورسكا زوبانكيتش، أن الأقلية في سلوفينيا لا تزال تفتقر إلى فهم كامل للوضع في غزة، مما جعل المعارضة تبدي شكوكًا حول ما إذا كان هذا القرار سيعزز حل المشكلة في الشرق الأوسط، إلا أن الأغلبية كانت متأكدة أن القرار هو الأنسب في هذا التوقيت، لأنه يمنح حقوقًا متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين، ويتيح الفرصة لبدء محادثات تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت زوبانكيتش على الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف العالمي بفلسطين بدأ يأخذ منحى جديًا في العديد من المناطق حول العالم.

يوم الثلاثاء الماضي، صادق البرلمان السلوفيني على قرار الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة. يأتي هذا بعد إعلان إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في أواخر الشهر الماضي، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.