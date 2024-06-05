القناه لتوزيع الكهرباء : 10.56 % أقل نسبة فقد بالشبكة

علمت “ البوابه نيوز ” أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية وقيادات وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي حول تقليل نسب الفقد الفني والتجاري في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين نسب التحصيل الشهرية مشيرا إلى أن أغلب الاجتماعات التي تعقد بصفة دورية بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الأسابيع الماضية تناقش هذا الموضوع .

ومن جانبه، أوضح المهندس سامى أبو ورده رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الشركه حققت خلال العام المالي 2024 أقل نسبة فقد تجارى بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد وأن نسبة الفقد في الطاقة 10.56% وكانت اخر احصائيه صدرت من الشركه خلال اجتماع رئيس الشركه مع وزير الكهرباء ورئيس القابضه مقابل 10.99% لمتوقع عام 2023 والتى تعتبر أقل نسبه فقد على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وان الغرض الحكومى أن تصبح النسبة 100% وموضحا أن نسبه التحصيل لغرض المنزلي 107% وغرض القطاع الخاص والاستثمار 109% .

وأشار إلى أن محاربة سرقة التيار الكهربائي ساهم بشكل كبير في تقليل نسب الفقد علما بأن النطاق الجغرافي للشركة يعتبر أكبر نطاق كونه يضم محافظات الشرقية الإسماعيلية بورسعيد السويس البحر الأحمر شمال سيناء جنوب سيناء وبعض المدن الجديدة مثل مدينة الشروق مدينة بدر مدينة الهايكستب مدينة الصالحية الجديدة.

