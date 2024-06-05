«جمرك الإسكندرية» تشن حملة تموينية للتفتيش على الأسواق

شنت إدارة تموين غرب والجمرك الإسكندرية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وتم مصادرة عدد ٢٥٠ علبة سجائر، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ٣٠٠ علبة متنوعة، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على الأسواق، أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.