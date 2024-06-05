جوارديولا يستغل ورقة مبابي ويتواصل مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تواصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مع الجناح البرازيلي رودريجو جوس، نجم ريال مدريد الإسباني، بهدف إقناعه بفكرة الانضمام إلى صفوف السيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يعاني فيه رودريجو من قلة مشاركاته وعدد دقائق اللعب مع ريال مدريد، خاصة بعد وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الملكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى أن وضع رودريجو في الريال لا يمنحه الطمأنينة الكافية بشأن مستقبله، ما جعله يفكر في إمكانية الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع ارتداء مبابي لقميص الميرينجي بداية من الموسم المقبل.

مبابي يطيح بـ رودريجو خارج ريال مدريد

ووفقًا للصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، فإن هناك محادثات مباشرة تجري حاليًا بين جوارديولا ورودريجو، بهدف إقناعه بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأوضح دياز الذي يعمل لدى صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن باب خروج رودريجو من ريال مدريد ليس مغلقًا تمامًا، لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد اللاعب فكرة الاستمرار مع الميرينجي.

جوارديولا يضغط بورقة مبابي لضم روردريجو لـ مانشستر سيتي

ومن المنتظر، أن تتضح الصورة بشكل أكبر بخصوص مستقبل رودريجو مع ريال مدريد خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب حجز مبابي مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن، رودريجو جوس، عبر عن رغبته في الحصول على المزيد من دقائق اللعب، مما قد يشكل عاملًا حاسمًا في اتخاذه قراره بشأن البقاء مع ريال مدريد أو الرحيل إلى مانشستر سيتي.