إحالة تشكيل عصابي للجنح بعد سرقة السيارات بعين شمس

قررت نيابة عين شمس إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنح في سرقة السيارات، بأسلوب توصيل الأسلاك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقة سيارته وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي3 أشخاص “لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم وسرقة سيارة،تم ركنها أمام عقار كائن بدائرة القسم، واعترفوا بسرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك وتم إعادة السيارة لصاحبها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.