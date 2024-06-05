الثانوية العامة 2024.. الاستعداد لامتحان المواد غير المضافة للمجموع

تنطلق الاثنين المقبل، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين.

ويبدأ الطلاب امتحانات المواد الأساسية عقب اجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي.

وحول إجراءات وخطوات الاستعداد لامتحانات المواد غير المضافة، والتهيئة للمواد المقبلة، تحدث الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي والقياس والتقويم التربوي المساعد بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، قائلا:

تبدأ امتحانات الثانوية العامة دائما بـ المواد غير المضافة للمجموع وذلك لتحقيق مجموعة مهمة من الفوائد، أولها تخفيف حدة القلق والتوتر لدى الطلاب وبصفة خاصة قلق الاختبار من خلال البدء بمواد لا تتطلب بذل مجهود كبير من الطالب أو الحصول على درجات مرتفعة، وكذا السيطرة على حالة الترقب والحذر والعمل على توفير جو من الألفة والتعود على جو اللجنة قبل البدء في الامتحانات الأساسية.

وأضاف: تعمل المواد غير المضافة، على إكساب الطالب مزيدا من الثقة بنفسه والشعور بالكفاءة والفعالية، ومساعدته على اكتساب مهارة تنظيم يومه الامتحاني وتنظيم وقته داخل اللجنة وإدارته بشكل جيد.

كما تؤدي المواد غير المضافة إلى التعرف عن قرب على إجراءات إدارة اللجنة والوقت الذي تستغرقه والاستفادة من هذه الملاحظات في الامتحانات الأساسية.

والتعرف على طبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها واكتساب مهارات الحكمة الاختبارية.

ولفت “حجازي”، أنه يجب على الطالب أن يدرك جيدا هذه الفوائد ويستفيد من البدء بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع وذلك باتباع مجموعة من الإجراءات: التعامل مع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على أنها فترة تدريبية على نظام الامتحانات وفرصة جيدة لاكتساب الخبرات.

إذا كان الطالب يواجه صعوبة في مادة من المواد الأساسية فيمكنه أن يخصص لها وقتا إضافيا من الأيام المخصصة للمواد غير المضافة للمجموع.

ذاكر بجد لكي تعود نفسك على نمط من المذاكرة وتقسيم الوقت قبل بدء الامتحانات الأساسية.

استفد من امتحانات غير المضافة، في التعرف على نمط الأسئلة وكيفية تقسيم الوقت على عدد الأسئلة وما الذي يجب أن تبدأ به أولا ودرب نفسك على استخدام البابل شيت بشكل جيد.

تذكر أن المعلومات والمهارات الموجودة في المواد غير المضافة للمجموع مهمة جدا لبناء شخصيتك ولذلك فإن الاهتمام بمذاكرتها جيدا مطلوب حتى وإن كانت درجاتها لا تضاف للمجموع.

ابدأ مباشرة بعد الانتهاء من أداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع في مذاكرة ومراجعة المواد الأساسية ولا تضيع الوقت.

-حاول أن تستمتع برحلة المذاكرة ولا تؤجل الاستمتاع إلى ما بعد ظهور النتيجة.

تذكر أن مذاكرتك الجيدة للمواد غير المضافة للمجموع وشعورك بعد الخروج من اللجنة بأنك تمكنت من حل جميع الأسئلة سوف يمنحك قدرا كبيرا من الثقة بالنفس والدافعية والتحفيز وهو ما تحتاجه لاجتياز المواد الأساسية بتفوق.

مذاكرتك الجيدة أيضا للمواد غير المضافة للمجموع سوف تكسبك عادات عقل كالمثابرة وبذل الجهد والمرونة وغيرها وهذه المهارات سوف تجعلك أكثر تمكنا في أداء امتحانات المواد الأساسية وأكثر تميزا في الأداء

توجيهات مهمة لانضباط لجان الثانوية العامة 2024

في السياق نفسه عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.

وقد وجه رضا حجازى بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما أكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

ووجه الدكتور رضا حجازى كذلك باستمرار المراجعات النهائية التى تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

واطمأن الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، والانتهاء من عقد البروتوكولات مع الجهات المعنية، والتنفيذية، وتجهيز اللجان، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

وجدد الوزير التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية”، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما شدد الدكتور رضا حجازي كذلك على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

كما وجه الوزير على ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

“حجازي” يشدد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان الثانوية العامة

وشدد الوزير على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، مشددًا بأنه فى حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة.

كذلك شدد الوزير أيضا أيضا على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.