دفن جثة فتاة قفزت من الدور الخامس ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة فتاة أثر سقوطها من الطابق الخامس بعقار ببولاق الدكرور، وذلك بعد مناظرة جثمانها وورود تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية كانت بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة في عقدها الثاني وسط بركة من الدماء إثر سقوطها من الطابق الخامس بالشقة محل سكنها.

وبإجراء التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا ياقدامها على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الخامس بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصال والديها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.