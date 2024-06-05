القبض على شخص بتهمة تصنيع عبوة ناسفة في باريس

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل روسي-أوكراني من منطقة "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا، في منطقة "رواسي" بـ "فال دواز" شمالي باريس.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، تم القبض على الرجل، البالغ من العمر 26 عامًا، في غرفته بفندق بعد إصابته بحروق خطيرة في وجهه أثناء تصنيع عبوة ناسفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المعاينة الأولية إلى العثور على مواد تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، حيث أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن إحدى هذه العبوات قد انفجرت.

بعد تلقي العلاج، تم احتجاز المشتبه به في مقر الشرطة. تولت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمديرية العامة للأمن الداخلي التحقيق في القضية.

أمس الثلاثاء، 4 يونيو، فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقًا بتهم الانضمام إلى جماعة إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجرائم ضد أشخاص، وحيازة مواد حارقة أو ناسفة أو عناصر تتيح صنع عبوة ناسفة أو حارقة بهدف التدمير أو الإيذاء.