الاستعلام عن صحة عامل حاول إحراق نفسه في الجيزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لعامل أُصيب بحروق أثر محاولته إحراق نفسه بالنار بالجيزة، تمهيداً للاستماع لإفادته حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أحرق نفسه بالنار

البداية بتلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الأمن إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل مصاب بحروق بنسبة 90% وحالته العامة سيئة وادعاء محاولة انتحار ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بإشعال النيران بجسده وسط الشارع بسبب مروره بأزمة نفسية، وتمكن الأهالي من إخماد النيران ونقله إلى المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.