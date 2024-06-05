التصريح بدفن عامل خردة انفجرت به عبوة فريون بأبو النمرس

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحريتها حول مصرع عامل خردة بسبب انفجار عبوة فريون أثناء عمله بمركز أبو النمرس، وصرحت بدفن جثة العامل بعد مناظرته والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه، والذي افاد بعدم وجود شبهة جنائية، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

انفجرت به عبوة فريون

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل خردة يدعي "أدهم" 15 سنة، إثر انفجار علبة فريون أثناء عمله لاستخراج مادة الألومنيوم منه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.