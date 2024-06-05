«كاف» يكشف حقيقة تأجيل أمم أفريقيا 2025 في المغرب

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي كل التقارير والمزاعم المتداولة حول تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقررة إقامتها في المغرب.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتأجيل كأس الأمم الأفريقية في المغرب إلى بداية عام 2026، أي في شهر يناير من العام المقبل، وذلك لتزامنها مع إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صيف 2025.

وبادر «كاف» بإصدار بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ينفي فيه صحة تلك الأخبار، ويؤكد على أن كل التقارير حول تأجيل كأس أمم أفريقيا 2025 غير صحيحة.

وأوضح البيان: «ستجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت لاحق؛ لمناقشة مواعيد البطولة بشكل نهائي، وسيتم إصدار بيان رسمي بخصوص ذلك».

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو من العام المقبل.

وكانت قد أثيرت تساؤلات حول إمكانية إقامة بطولة أمم أفريقيا في موعدها المقرر صيف 2025 بالمغرب، وذلك بسبب التعارض مع موعد كأس العالم للأندية، لذا يجد «كاف» صعوبة كبيرة في إقامة أمم أفريقيا في موعدها في الصيف المقبل.

كما توجد صعوبة في إقامة «كان المغرب» في يناير 2026، نظرًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعدم إقامة أي بطولة قارية قبل ستة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم، والتي تقام منافساتها في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.