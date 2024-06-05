صبحي يتفقد استعدادات لاعبي التايكوندو ورفع الأثقال والجمباز لأولمبياد باريس

قام الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة، بزيارة تفقدية للاعبي التايكوندو ورفع الأثقال والجمباز، خلال معسكرهم التدريبي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، استعداداً للمشاركة بدورة الألعاب الاولمبية المقبلة باريس التي تقام يوليو المقبل.

رافق الدكتور أشرف صبحي خلال زيارته التفقدية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية والعضو المنتدب، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة روابط الرياضية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال الزيارة، قام صبحي بمتابعة تدريبات اللاعبين واطلع على مستوى أدائهم وتحضيراتهم النهائية، معرباً عن فخره وتقديره للجهود التي يبذلونها في تمثيل وطنهم في أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية.

وقال وزير الرياضة: "نتمني من كافة الرياضيين أن يمثلون وطنهم بأفضل شكل ممكن في أولمبياد باريس، وهذا يتطلب تكاتف جهودنا جميعاً، وسوف نعمل معاً لتقديم صورة إيجابية عن مصر وقوتها الرياضية، وأثق في أداء لاعبينا لتحقيق انجازاً يتناسب مع حجم الدعم المقدم من الدولة المصرية".

وقدم الدكتور أشرف صبحي كلمة تحفيزية للرياضيين، مشيداً بتفانيهم واجتهادهم في التدريب، مؤكداً على أهمية العمل الجاد والتفاني في تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق تميز رياضي يليق بحجم الدعم الذي قدمته الدولة المصرية.

واستمع وزير الرياضة إلى تقارير المدربين والأطقم الفنية حول استعدادات اللاعبين والتحديات التي يواجهونها، مؤكداً على أهمية توفير كل الدعم اللازم للفرق الرياضية وضمان توفير الظروف الملائمة لتحقيق أفضل أداء رياضي في المنافسات العالمية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته للاعبين بالتوفيق والنجاح في أولمبياد باريس، لافتاً إلى دعم الدولة المصرية لجميع الرياضيين في رحلتهم الرياضية والتزامها بتوفير كل الإمكانيات الضرورية للتدريب والاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج.