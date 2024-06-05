إفلاس «FTI» الألمانية يهدد 60 ألف سائح في العالم.. وشركات التأمين تتدخل

صدر بيان من السفارة الألمانية بالقاهرة جاء فيه "أعلنت مجموعة السياحة الألمانية FTI في بيان صحفي أنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في 3 يونيو، ويؤثر هذا الإعلان على حوالي 60 ألف سائح ألماني حول العالم، بمن فيهم العديد من العائلات التي تقضي عطلاتها في مصر، خاصة في مناطق البحر الأحمر وسيناء.

وفقًا للوائح الألمانية، فإن شركة FTI مؤمّن عليها ضد الإفلاس من خلال صندوق تأمين السفر الألماني DRSF، الذي يضمن سداد جميع تكاليف خدمات الفنادق والنقل المحجوزة كجزء من باقات العطلات. ويعمل الصندوق حاليًا بالتعاون مع شريك محلي لضمان استمرار الرحلات التي بدأت بالفعل دون أي مشاكل، وتوفير ضمانات دفع مؤكدة للفنادق وشركات النقل.

وتتابع السفارة الألمانية في القاهرة التنسيق الوثيق مع صندوق تأمين السفر الألماني ووزارة السياحة والآثار المصرية والسلطات المختصة لضمان تنفيذ تدابير حل الأزمة بكفاءة.