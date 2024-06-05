«حكماء المسلمين» يُدين اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

يدين مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استمرار الاقتحامات الإسرائيليَّة للمسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، اليوم الاربعاء، وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعرب، عن استنكاره وإدانته لما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" في مدينة القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين، وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة المصلِّين في البلدة القديمة للقدس المحتلة.

ويدعو مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى ضرورة التَّحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحيَّة، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس ووقف كافة الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية لسلطات الاحتلال، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ويجدِّد تأكيد موقفه الداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.