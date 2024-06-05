مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام لوكسمبورج استعدادًا لـ«يورو 2024»

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوكسمبورج، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات الديوك لنهائيات يورو 2024.

يستضيف منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، لوكسمبورج على ملعب سانت سيمفوريان، في لقاء ودي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان السابق، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، تشكيل المنتخب الفرنسي أمام لوكسمبورج، رفقة راندال كولو مواني وماركوس تورام.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب فرنسا في يورو 2024 بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، هولندا، بولندا، والنمسا.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - يوسف فوفانا - أنطوان جريزمان

وفي الهجوم: كيليان مبابي - ماركوس تورام - راندال كولو مواني.