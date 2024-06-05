أمريكا تتهم حماس بعرقلة تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة

أدعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقبة أمام تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن هي حركة حماس، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال كلمة له يوم الجمعة الماضي، أن بلاده تركز على الوصول لهدنة ونهاية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.

وأضاف بايدن أن: “إسرائيل قدمت مقترحا شاملا لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للرهائن، والمقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس".

وأشار إلى أن إسرائيل عرضت مقترحا من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة..وخلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حماس للوصول للمرحلة الثانية التي ستشهد نهاية دائمة للحرب، حيث تشهد المرحلة الثانية تبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية، أما المرحلة المرحلة الثالثة من الاتفاق تشمل إعادة إعمار قطاع غزة.

وتابع: "أعلم أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على هذه الخطة ومنهم أعضاء في الحكومة.. لكن أحث القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط…وأطالب الإسرائيليين بالتروي والتفكير فيما سيحدث لو خسرنا هذه الفرصة، هذا الاتفاق يمكنه مساعدة إسرائيل في أن تصبح أكثر اندماجا بالمنطقة بما في ذلك التطبيع مع السعودية، نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا."

وطالب حماس بأن تقبل هذا الاتفاق، مضيفا: "حان وقت إنهاء هذه الحرب.. هناك مستقبل أفضل لتحديد المصير للشعب الفلسطيني."