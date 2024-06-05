ضبط ٣٠٠ كيلو سمك منتهي الصلاحية في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط ، حملات مكثفة بمناسبة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مكتب مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية والادارة المركزية لشئون البيئة الادارة العامة لمراقبة الاغذية وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وباشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالإدارة.

حيث تم المرور على محال سوق السمك بدمياط و ضبط 300كيلو سمك ماكريل منتهى الصلاحية حيث تم تحريز المضبوطات و تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أعلنت مديرية التموين في دمياط عن ضبط ١٢٢١ مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتوجيهات ا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن إجمالي عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ١٢٢١ محضر ، جاء من بينهم ١٣٨ محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي .

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم منتهية الصلاحية والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري، بالأضافة إلى ضبط عربة محملة بكراتين رنجة بدون بيانات بكمية ٢٢٦ كرتونة .

